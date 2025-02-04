Джо Байден підписав контракт з агенцією талантів у Лос-Анджелесі

Каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

Як пише BBC, це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.

CAA має досвід роботи з подружжям Барака та Мішель Обами. Сам Джо Байден теж співпрацював з агенцією під час створення та розповсюдження своєї книги "Обіцяй мені, тату: рік надії, труднощів та мети", яку він написав у 2017 році.

Мемуари про втрату старшого сина Бьо стали бестселером номер один за версією New York Times. Байден особисто розповідав про книгу під час туру містами Америки, який став прообразом його успішної президентської кампанії 2020 року.

Очікується, що нинішня співпраця між політиком та агенцією також спрямована на написання книги або реалізацію іншого медійного проєкту за участі експрезидента.