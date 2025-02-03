Трамп домовився з президенткою Мексики відтермінувати запровадження мита, - СNN

У Білому домі також підтвердили цю домовленість.

Президент США Дональд Трамп і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум домовилися відтермінувати на місяць 25% мита, які планувала запровадити нова американська адміністрація.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, вони домовилися про це в телефонній розмові в понеділок. У Білому домі вже також підтвердили цю домовленість.

Напередодні The Washington Post повідомило, що Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. Як зазначив президент США, американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.

Також 10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади. Нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом.