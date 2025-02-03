Шведська прокуратура дійшла висновку, що пошкодження кабелю в Балтійському морі не було диверсією. Розслідування триває

Шведська прокуратура вирішила звільнити судно Vezhen болгарської судноплавній компанії, після того, як виключила початкові підозри в тому, що пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Швецією і Латвією було диверсією.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву прокуратури.

"З'ясувалося, що не йдеться про грубу диверсію... - обриву троса сприяла сукупність погодних умов та недоліки обладнання та морської підготовки", - йдеться в повідомленні.

Представник прокуратури Матс Люнгквіст заявив, що корабель дійсно спричинив обрив кабелю, але після огляду місця злочину, аналізу конфіскованого обладнання та збору свідчень, "ми можемо з упевненістю сказати, що це не є випадком саботажу".

Розслідування триває.

Інцидент стався 26 січня, пізніше того ж дня судно затримали. Це був один з кількох за останні місяці випадків пошкодження кабелів у Європі.

27 січня Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря. За даними моніторингового сервісу, судно вийшло з російського порту Усть-Луга. ЗМІ повідомили, що це – корабель Vezhen під прапором Мальти.

Раніше, 1 лютого, Норвегія відпустила судно Silver Dania із російським екіпажем, яке підозрювали у обриві кабелів.

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