Шведська прокуратура дійшла висновку, що пошкодження кабелю в Балтійському морі не було диверсією. Розслідування триває

Шведська прокуратура вирішила звільнити судно Vezhen болгарської судноплавній компанії, після того, як виключила початкові підозри в тому, що пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Швецією і Латвією було диверсією.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву прокуратури.
"З'ясувалося, що не йдеться про грубу диверсію... - обриву троса сприяла сукупність погодних умов та недоліки обладнання та морської підготовки", - йдеться в повідомленні.
Представник прокуратури Матс Люнгквіст заявив, що корабель дійсно спричинив обрив кабелю, але після огляду місця злочину, аналізу конфіскованого обладнання та збору свідчень, "ми можемо з упевненістю сказати, що це не є випадком саботажу".
Розслідування триває.
Інцидент стався 26 січня, пізніше того ж дня судно затримали. Це був один з кількох за останні місяці випадків пошкодження кабелів у Європі.
27 січня Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря. За даними моніторингового сервісу, судно вийшло з російського порту Усть-Луга. ЗМІ повідомили, що це – корабель Vezhen під прапором Мальти.
Раніше, 1 лютого, Норвегія відпустила судно Silver Dania із російським екіпажем, яке підозрювали у обриві кабелів.
Що передувало
- Останнім часом у Балтійському морі збільшилася кількість пошкоджень важливих кабелів. Припускають, що ці інциденти можуть бути частиною гібридної війни проти Заходу, організованої за вказівкою Росії.
- 26 січня було серйозно пошкоджено підводний оптоволоконний кабель зв'язку між Швецією та Латвією. Латвійський оператор LVRTC повідомив, що пошкодження сталося через "зовнішню дію". Того ж дня Швеція перевірила інше судно – болгарський суховантаж Vezhen.
- Норвегія затримала судно Silver Dania біля узбережжя Тромсе на запит Латвії через можливу причетність до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Співробітники слідчих органів піднялися на борт, щоб провести обшук, допитати членів команди та вилучити можливі речові докази.