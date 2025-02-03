Туск закликав утриматися від "повністю безглуздого" торговельного конфлікту

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск на тлі ухвалення Дональдом Трампом нового податку на канадський, мексиканський та китайський імпорт сказав, що "потрібно зробити все можливе, щоб уникнути цих абсолютно непотрібних і безглуздих тарифних або торговельних війн”. Відповідній коментар пролунав у Брюсселі перед зустріччю глав країн ЄС і Великої Британії, пише The Guardian.

Туск каже, що було б “жорстоким парадоксом”, якби Євросоюз зазнав таких випробувань з боку близького союзника, водночас маючи справу з прямою російською загрозою та китайською експансією”. Він вважає, що відповідь на рішення Трампа може стати для членів ЄС першим серйозним випробуванням єдності.

Він також застеріг від “повністю безглуздого конфлікту” щодо торгівлі та неодноразово наголосив на своїй підтримці Данії щодо Гренландії.

На сьогоднішній зустрічі присутній і британський прем’єр-міністр Кір Стармер – його запросили з ініціатіви Польщі, яка з січня головує в Раді ЄС. Говорячи про відносини з Британією, Туск сказав:

“Я дуже хочу, щоб, незалежно від Brexit та його наслідків, Велика Британія була якомога ближче до ЄС, коли йдеться про питання безпеки, оборонної промисловості, а також щоб знайти шляхи усунення або зменшення бар’єрів у торгівлі між Великою Британією та Європою. Сьогодні настав час знову стати якомога ближче”.