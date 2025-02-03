Reuters: адміністрація Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID

Посадовців звільнили після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду отримати доступ до закритих частин будівлі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID (Агентства США з міжнародного розвитку). Їх звільнили після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду(DOGE), який зараз очолює техномагнат Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Анонімний старший помічник Демократичної партії Сенату зазначив, що чиновники DOGE отримали доступ до будівлі вчора. Перед цим співробітники служби безпеки USAID намагалися не пустити їх без відповідних безпекових дозволів. Після інциденту звільнили директора служби безпеки USAID Джона Вурхіза і його заступника.

Звільнені співробітники стали одними із десятків, яких звільнили, бо "команда президента Дональда Трампа намагається скасувати незалежність агентства та, можливо, поставити його під контроль Державного департаменту".

Принаймні п’ять джерел видання повідомили, що майже 30 співробітників відділу законодавчих і громадських питань агентства втратили доступ до своїх електронних скриньок протягом ночі. У результаті загальна кількість старших співробітників USAID, який відправили у відпустку за минулий тиждень, наблизилася до 100.

Команді із DOGE дозволили отримати доступ до кількох приміщень офісу Агентства, включаючи офіс безпеки та виконавчий секретаріат агентства.

Даних про те, яку інформацію чиновники DOGE змогли отримати, немає, але офіси, до яких вони мали доступ, містили секретні файли та особисту інформацію про американців, які працюють в USAID. Проте представниця DOGE Кеті Міллер заявила, що доступ до жодного секретного матеріалу не здійснювався без відповідних дозволів безпеки.

Деякі джерела повідомили, що щойно призначений трампом керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку після інциденту з представниками DOGE.

Веб-сайт USAID не працює з дня суботи.

Раніше Трамп наказав заморозити майже всю зовнішню допомогу США, якою керує Агентство. Президент США заявив, що його адміністрація перегляне витрати, щоб гарантувати, що гроші розподіляються відповідно до його зовнішньої політики «Америка перш за все».