Працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа

Адміністрація президента Дональда Трампа закликала співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) приєднатися до зусиль, щоб трансформувати те, як Вашингтон розподіляє допомогу у всьому світі відповідно до політики Трампа “Америка насамперед”, пише Reuters.

Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”.

У “різко сформульованому меморандумі”, надісланому у суботу понад 10 тисячам співробітників USAID, дали вказівки щодо п’ятничної директиви про “припинення роботи”, яка фактично повністю призупинила допомогу США іноземним державам у всьому світі. У внутрішній робочій записці під назвою “Послання та очікування для персоналу” викладено очікування для працівників щодо того, як досягти цілей Трампа.

“Ми зобов’язані підтримувати президента в реалізації його бачення. Президент дав нам чудову можливість змінити наш підхід до іноземної допомоги на наступні десятиліття”, ‒ написав помічник адміністратора з управління та ресурсів Кен Джексон.

З моменту вступу на посаду минулого тижня Трамп запровадив низку заходів для виконання своєї обіцянки перебудувати федеральну бюрократію, яка, на його думку, була ворожою до нього під час президентства республіканця в 2017-2021 роках. Президент перевів на інші посади або звільнив сотні федеральних працівників одночасно у низці агентств.

Через кілька годин після вступу на посаду Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Сполучених Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. У п’ятницю Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги, “поставивши під сумнів мільярди доларів допомоги, яка рятує життя”.

Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги у світі. У 2023 фінансовому році Вашингтон надав 72 мільярди доларів допомоги і 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

“П'ятничний меморандум шокував гуманітарні групи та спільноти, які надають допомогу у розвитку по всьому світу. Хоча сфера застосування директиви здається далекосяжною, залишається невизначеність щодо того, як вона буде виконуватися”, ‒ зазначає Rueters.