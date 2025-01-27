Цього тижня ХАМАС звільнить Арбель Єгуд та двох інших заручників у четвер, а потім ще трьох у суботу.

Палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після того, як Ізраїль заявив, що цього тижня було досягнуто угоди про звільнення ХАМАС шістьох заручників, пише BBC.

Серед заручників є Арбель Єгуд – цивільна, яка опинилася у центрі скандалу.

ХАМАС звільнив чотирьох солдатів у суботу, але не Єгуд. Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, згідно з якою ізраїльські цивільні особи повинні були бути звільнені першими в обмін на звільнення палестинських в'язнів.

Цього тижня ХАМАС звільнить Єгуд та двох інших заручників у четвер, а потім ще трьох у суботу, повідомили прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Катар, який виступив посередником у переговорах.

Видання додає, що на кадрах видно, як тисячі переміщених палестинців йшли на північ, зібравшись біля військового бар’єру, який блокував їх просування двома днями раніше.

Угода про припинення вогню та звільнення заручників і полонених набула чинності 19 січня. Завершено два обміни, у яких звільнили сімох заручників і трохи менше 300 полонених.

Фото: EPA/UPG