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Палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після досягнення угоди про звільнення шістьох заручників

Цього тижня ХАМАС звільнить Арбель Єгуд та двох інших заручників у четвер, а потім ще трьох у суботу.

Палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після досягнення угоди про звільнення шістьох заручників
Фото: EPA/UPG

Палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після того, як Ізраїль заявив, що цього тижня було досягнуто угоди про звільнення ХАМАС шістьох заручників, пише BBC.

Серед заручників є Арбель Єгуд – цивільна, яка опинилася у центрі скандалу.

ХАМАС звільнив чотирьох солдатів у суботу, але не Єгуд. Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, згідно з якою ізраїльські цивільні особи повинні були бути звільнені першими в обмін на звільнення палестинських в'язнів.

Цього тижня ХАМАС звільнить Єгуд та двох інших заручників у четвер, а потім ще трьох у суботу, повідомили прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Катар, який виступив посередником у переговорах.

Видання додає, що на кадрах видно, як тисячі переміщених палестинців йшли на північ, зібравшись біля військового бар’єру, який блокував їх просування двома днями раніше.

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Угода про припинення вогню та звільнення заручників і полонених набула чинності 19 січня. Завершено два обміни, у яких звільнили сімох заручників і трохи менше 300 полонених.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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