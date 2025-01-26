Трамп веде перемовини із кількома людьми про купівлю TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом наступних 30 днів, передає Reuters.

«Я говорив з багатьма людьми про TikTok, і інтерес до TikTok дуже великий», - сказав лідер США журналістам під час польоту до Флориди.

Агенція з посиланням на джерела зазначила, що адміністрація Трампа працює над планом із порятунку TikTok, який включає підключення до компанії-розробника програмного забезпечення Oracle і групи зовнішніх інвесторів, щоб фактично взяти під контроль роботу платформи.

За умовами угоди, переговори щодо якої ведуться в Білому домі, китайський власник TikTok, компанія ByteDance, збереже частку, але збір даних та оновлення програмного забезпечення контролюватиме Oracle, яка вже забезпечує основу веб-інфраструктури TikTok.

На запитання, чи Трамп готує угоду з Oracle та іншими інвесторами, президент заперечив.

Угода передбачає участь деяких нинішніх інвесторів ByteDance в США. За її умовами Oracle відповідатиме за вирішення питань національної безпеки. Спочатку TikTok уклав угоду з Oracle у 2022 році про зберігання інформації американських користувачів, щоб пом'якшити побоювання Вашингтона щодо втручання китайського уряду. Відповідно до домовленостей, керівництво соцмережі залишиться на своїх місцях і управлятиме додатком для коротких відео.