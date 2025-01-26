Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
ГоловнаСвіт

Албанія хоче створити в Тирані державу Бекташі на кшталт Ватикану

Символічна держава буде “без стін, без поліції, без армії, без податків чи інших атрибутів, але зі штаб-квартирою, духовною державою”.

Албанія хоче створити в Тирані державу Бекташі на кшталт Ватикану
Всесвітня штаб-квартира громади Бекташі у Тирані
Фото: Вікіпедія

Албанія створить суверенну мусульманську державу в Тирані для релігійного ордену Бекташі ‒ на кшталт Ватикану в Римі, щоб сприяти віротерпимості.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама, пише Reuters.

У разі створення анклав для ісламського суфійського ордену стане однією з найменших держав у світі та матиме власну адміністрацію, але у ній не буде податків чи поліції, і новостворення не буде заперечувати суверенітет Албанії.

“Історія Бекташі сама по собі є значним закликом надати святому престолу Всесвітнього центру Бекташі статус, аналогічний статусу Ватикану”, ‒ сказав Рама під час церемонії, присвяченої 95-м роковинам перенесення святого престолу з Туреччини до Албанії.

Прем’єр зазначив, що символічна держава буде “без стін, без поліції, без армії, без податків чи інших атрибутів, але зі штаб-квартирою, духовною державою”.

Підписуйтесь на наш Google News

Терміни створення держави не відомі, запропонований план ще має схвалити албанський парламент.

  • Заснований в Османській імперії в 13 столітті як відгалуження суфізму, орден Бекташі базується в Албанії з 1929 року після того як його діяльність заборонила Турецька Республіка під керівництвом Кемаля Ататюрка.
  • Торік Рама сказав, що Албанія планує створити державу в східній частині столиці країни як духовний центр для Бекташі, які розкидані у всьому регіоні в Косові та Північній Македонії, а також в Албанії.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies