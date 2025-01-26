Албанія хоче створити в Тирані державу Бекташі на кшталт Ватикану

Символічна держава буде “без стін, без поліції, без армії, без податків чи інших атрибутів, але зі штаб-квартирою, духовною державою”.

Албанія створить суверенну мусульманську державу в Тирані для релігійного ордену Бекташі ‒ на кшталт Ватикану в Римі, щоб сприяти віротерпимості.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама, пише Reuters.

У разі створення анклав для ісламського суфійського ордену стане однією з найменших держав у світі та матиме власну адміністрацію, але у ній не буде податків чи поліції, і новостворення не буде заперечувати суверенітет Албанії.

“Історія Бекташі сама по собі є значним закликом надати святому престолу Всесвітнього центру Бекташі статус, аналогічний статусу Ватикану”, ‒ сказав Рама під час церемонії, присвяченої 95-м роковинам перенесення святого престолу з Туреччини до Албанії.

Прем’єр зазначив, що символічна держава буде “без стін, без поліції, без армії, без податків чи інших атрибутів, але зі штаб-квартирою, духовною державою”.

Терміни створення держави не відомі, запропонований план ще має схвалити албанський парламент.