Албанія хоче створити в Тирані державу Бекташі на кшталт Ватикану

Албанія створить суверенну мусульманську державу в Тирані для релігійного ордену Бекташі ‒ на кшталт Ватикану в Римі, щоб сприяти віротерпимості.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама, пише Reuters.
У разі створення анклав для ісламського суфійського ордену стане однією з найменших держав у світі та матиме власну адміністрацію, але у ній не буде податків чи поліції, і новостворення не буде заперечувати суверенітет Албанії.
“Історія Бекташі сама по собі є значним закликом надати святому престолу Всесвітнього центру Бекташі статус, аналогічний статусу Ватикану”, ‒ сказав Рама під час церемонії, присвяченої 95-м роковинам перенесення святого престолу з Туреччини до Албанії.
Прем’єр зазначив, що символічна держава буде “без стін, без поліції, без армії, без податків чи інших атрибутів, але зі штаб-квартирою, духовною державою”.
Терміни створення держави не відомі, запропонований план ще має схвалити албанський парламент.
- Заснований в Османській імперії в 13 столітті як відгалуження суфізму, орден Бекташі базується в Албанії з 1929 року після того як його діяльність заборонила Турецька Республіка під керівництвом Кемаля Ататюрка.
- Торік Рама сказав, що Албанія планує створити державу в східній частині столиці країни як духовний центр для Бекташі, які розкидані у всьому регіоні в Косові та Північній Македонії, а також в Албанії.