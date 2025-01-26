Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
ГоловнаСвіт

ЗМІ: КНДР провела випробувальний запуск стратегічної крилатої ракети

Випробування відбулося задля підвищення оборони від "потенційних ворогів".

ЗМІ: КНДР провела випробувальний запуск стратегічної крилатої ракети
Заступник начальника генерального штабу ЗС КНДР Кім Йон Бок стоїть за спиною Кім Чен Ина
Фото: Yonhap

25 січня Північна Корея здійснила випробувальний запуск стратегічної крилатої керованої ракети з моря.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Відомо, що випробування відбулося в рамках плану державної обороноздатності з метою підвищення ефективності стратегічного стримування потенційних ворогів.

Ракети пролетіли по овальній і 8-подібній траєкторії 1500 км протягом 7,507-7,511 секунди, потім влучили в ціль. Стверджується, що випробування не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.

За запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Його супроводжували член Центрального військового комітету ТПК Кім Чон Сік і начальник Головного управління ракетобудування Чан Чхан Ха.

"Ми і надалі завжди будемо відповідально виконувати важливу місію для захисту перманентного миру і стабільності", — заявив Кім Чен Ин.

  • Північна Корея вперше у 2025 році випустила балістичну ракету середньої дальності в напрямку Східного моря під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Сеул. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies