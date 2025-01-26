ЗМІ: КНДР провела випробувальний запуск стратегічної крилатої ракети

25 січня Північна Корея здійснила випробувальний запуск стратегічної крилатої керованої ракети з моря.
Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.
Відомо, що випробування відбулося в рамках плану державної обороноздатності з метою підвищення ефективності стратегічного стримування потенційних ворогів.
Ракети пролетіли по овальній і 8-подібній траєкторії 1500 км протягом 7,507-7,511 секунди, потім влучили в ціль. Стверджується, що випробування не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.
За запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Його супроводжували член Центрального військового комітету ТПК Кім Чон Сік і начальник Головного управління ракетобудування Чан Чхан Ха.
"Ми і надалі завжди будемо відповідально виконувати важливу місію для захисту перманентного миру і стабільності", — заявив Кім Чен Ин.
- Північна Корея вперше у 2025 році випустила балістичну ракету середньої дальності в напрямку Східного моря під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Сеул.