Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити європейські війська у Гренландії

Таку заяву Роберт Брігер зробив на тлі підвищеного інтересу президента США Дональда Трампа до острова.

Голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер пропонує розмістити солдатів ЄС у Гренландії на тлі заяв нового президента США Дональда Трампа щодо наміру придбати цю автономну територію, що входить до складу Данії, передає DW.

"Це було б сильним сигналом і могло сприяти стабільності в регіоні", - заявив австрійський генерал в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

За словами Брігера, Гренландія має велике значення з погляду геополітики та політики безпеки.

"Там є багаті поклади сировини і через неї проходять важливі транспортні шляхи для міжнародної торгівлі", - пояснив голова Військового комітету ЄС.

Він додав, що ситуація з урахуванням танення льодів на цьому арктичному острові "створює потенціал для напруженості у відносинах із Росією та, можливо, Китаєм".

Брігер підкреслив, що у зв'язку з цим "було б розумно розглянути можливість розміщення там солдатів ЄС".

Європейський воєначальник також припустив, що Трамп "поважає принцип непорушності кордонів, закріплений у Статуті ООН".

За словами Брігера, хоч Гренландія і не є частиною ЄС, європейці, як і США, мають інтереси на цьому острові.