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Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити європейські війська у Гренландії

Таку заяву Роберт Брігер зробив на тлі підвищеного інтересу президента США Дональда Трампа до острова.

Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити європейські війська у Гренландії
очільник Військового комітету ЄС Роберт Брігер
Фото: відкриті джерела

Голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер пропонує розмістити солдатів ЄС у Гренландії на тлі заяв нового президента США Дональда Трампа щодо наміру придбати цю автономну територію, що входить до складу Данії, передає DW.  

"Це було б сильним сигналом і могло сприяти стабільності в регіоні", - заявив австрійський генерал в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

За словами Брігера, Гренландія має велике значення з погляду геополітики та політики безпеки. 

"Там є багаті поклади сировини і через неї проходять важливі транспортні шляхи для міжнародної торгівлі", - пояснив голова Військового комітету ЄС. 

Він додав, що ситуація з урахуванням танення льодів на цьому арктичному острові "створює потенціал для напруженості у відносинах із Росією та, можливо, Китаєм". 

Брігер підкреслив, що у зв'язку з цим "було б розумно розглянути можливість розміщення там солдатів ЄС".

Європейський воєначальник також припустив, що Трамп "поважає принцип непорушності кордонів, закріплений у Статуті ООН". 

За словами Брігера, хоч Гренландія і не є частиною ЄС, європейці, як і США, мають інтереси на цьому острові.

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