The Washington Post: США поділилися таємними розвідданими з новими лідерами Сирії

Як мінімум у одному випадку це дозволило зірвати напад ІДІЛ на релігійну святиню поблизу Дамаска на початку цього місяця.

Сирійці святкують падіння режиму Ассада після захоплення опозицією Дамаска після п’ятничної молитви на площі Омейядів у Дамаску,

Сполучені Штати поділилися із новою владою Сирії таємними розвідданими про загрози з боку "Ісламської держави".

Про це пише The Washington Post.

Принаймні в одному випадку розвідка США допомогла зірвати змову "Ісламської держави" з метою нападу на релігійну святиню поблизу Дамаска на початку цього місяця.

Видання зазначає, що обмін розвідданими з бойовиками "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS) відбувся під час прямих контактів між співробітниками розвідки США та представниками HTS. Це почалося приблизно через два тижні після приходу HTS до влади 8 грудня.

А 11 січня сирійський уряд перешкодив "Ісламській державі" підірвати бомбу в Сайїда Зайнаб, шиїтській святині та головному місці паломництва в передмісті Дамаска.

Існування зворотного каналу звʼязку з "Хаят Тахрір аш-Шам", що минулого місяця повалив режим Башара Асада, свідчить про зростаючу тривогу США щодо того, що "Ісламська держава" може відродитися, оскільки нові лідери Сирії намагаються консолідувати контроль над країною.

Обмін розвідданими зумовлений взаємним інтересом у запобіганні цьому. Проте це не не відображає повного визнання (HTS), що і надалі залишається терористичною організацією.

Як сказав виданню один із колишніх чиновників, обмін інформацією був "правильним, розсудливим і доречним вчинком", враховуючи, що була достовірна, конкретна інформація про загрози ІДІЛ. Також джерела видання повідомили, що обмін інформацією був результатом зусиль, спрямованих на розвиток і культивування відносин з HTS.

"Навіть якщо наші інтереси не повністю збігаються, у деяких випадках ми зобов’язані ділитися розвідданими", – зазначило джерело.

Поки незрозуміло, яку політику буде проводити президент Дональд Трамп щодо нового уряду в Сирії. Але він сигналізував про бажання не втручатися у справи близькосхідної країни.

Розвідувальні служби США зобов’язані сповіщати потенційних жертв нападів, як американських, так і іноземних. Існують деякі винятки, зокрема коли обмін інформацією може поставити під загрозу джерела розвідки США.

Минулого року Сполучені Штати попередили Іран про імовірність теракту з боку «Ісламської держави» на церемонії з нагоди четвертої річниці ліквідації іранського генерал-майора Касема Сулеймані. Попередження було проігнороване, і це призвело до значних жертв серед цивільного населення.

Розвідувальні служби США надали австрійським правоохоронним органам інформацію, яка допомогла запобігти запланованому нападу "Ісламської держави" на концерт Тейлор Свіфт у Відні.