У Гватемалі приземлилися два американські літаки із депортованими мігрантами

У Гватемалі приземлилися два американські літаки із мігрантами, яких депортували із США.

Про це пише The New York Times.

За даними місцевих міграційних органів і посольства США в Гватемалі, літаки прибули до ВПС у Гватемала-Сіті. На їх бортах були люди, яких вислали із американських Тусона, штату Аризона, і Ель-Пасо.

Видання пише, що, схоже, Гватемала стала однією з перших країн, яка уклала угоду зі Сполученими Штатами щодо прийому депортованих громадян, яких транспортують літаками ВПС США.

Виконуючий обов’язки міністра оборони Роберт Салессес днями заявив, що міністерство оборони надасть військові літаки для підтримки Департаменту внутрішньої безпеки, щоб деортувати понад 5000 нелегалів із Сан-Дієго та Ель-Пасо, Техасу, а також тих, кого затримала митниця та прикордонна служба.

Посольство США в Гватемалі поки не прокоментувало, скільки ще військових літаків із мігрантами мають прибути та у які терміни.