Єменські хусити затримали співробітників ООН

Місія ООН в Ємені призупиняє всі пересування персоналу в районах, контрольованих хуситами, вимагаючи негайного звільнення сімох затриманих співробітників.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву ООН.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив дії хуситів і вимагає негайно звільнити сімох затриманих.
Раніше в ООН повідомили, що затримання відбулося у столиці Ємену — Сані.
"Постійні напади на персонал ООН та її партнерів негативно впливають на нашу здатність допомагати мільйонам людей, які потребують допомоги в Ємені", — зазначив Гутерреш.
- У червні 2024 року єменські хусити затримали дев'ятьох співробітників ООН, трьох співробітників Національного демократичного інституту (фінансується США) і трьох співробітників місцевої правозахисної групи.