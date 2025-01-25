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Єменські хусити затримали співробітників ООН

Хусити затримали сімох представників ООН в Ємені.

Єменські хусити затримали співробітників ООН
Фото: EPA/UPG

Місія ООН в Ємені призупиняє всі пересування персоналу в районах, контрольованих хуситами, вимагаючи негайного звільнення сімох затриманих співробітників.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив дії хуситів і вимагає негайно звільнити сімох затриманих.

Раніше в ООН повідомили, що затримання відбулося у столиці Ємену — Сані.

"Постійні напади на персонал ООН та її партнерів негативно впливають на нашу здатність допомагати мільйонам людей, які потребують допомоги в Ємені", — зазначив Гутерреш.

  • У червні 2024 року єменські хусити затримали дев'ятьох співробітників ООН, трьох співробітників Національного демократичного інституту (фінансується США) і трьох співробітників місцевої правозахисної групи.
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