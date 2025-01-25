Єменські хусити затримали співробітників ООН

Місія ООН в Ємені призупиняє всі пересування персоналу в районах, контрольованих хуситами, вимагаючи негайного звільнення сімох затриманих співробітників.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив дії хуситів і вимагає негайно звільнити сімох затриманих.

Раніше в ООН повідомили, що затримання відбулося у столиці Ємену — Сані.

"Постійні напади на персонал ООН та її партнерів негативно впливають на нашу здатність допомагати мільйонам людей, які потребують допомоги в Ємені", — зазначив Гутерреш.