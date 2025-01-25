У Придністров'ї поскаржилися на те, що газ у трубах закінчується

У Кишеневі кажуть, що не отримали гроші для купівлі палива на європейських ринках.

Так званий очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що у регіоні закінчується газ, що залишався у трубах після припинення транзиту територією України.

Як пише Reuters, запасів палива вистачить ще на пару днів, після чого, за словами Красносельського, "ситуація стане по-справжньому важкою". Якщо випустити увесь газ із труб, то на відновлення теплопостачання до помешкань може піти від двох до трьох місяців.

Самопроголошений "лідер" стверджує, що Придністров'я погодилося купувати більш дорогий газ з європейських ринків, але влада Молдови нібито "штучно затягує все, щоб довести гуманітарну ситуацію до критичної межі". Мовляв, веж упродовж 5 днів Кишинів так і не допоміг Тирасполю з придбанням палива.

Натомість в молдовському уряді говорять, що сепаратисти не надіслали кошти для того, щоб оплатити європейський газ. Там також вказують на небажання Росії відновити поставки палива до Молдови через буцімто 709 мільйонів доларів боргів, які держава оскаржує в арбітражах. Москва "лише хоче посварити людей на західному та східному берегах Дністра".