FT: трейдери перенаправляють танкери зі скрапленим газом до Європи після зростання цін у цьому регіоні

Ціни на газ у Європі зросли, зокрема, через припинення транзиту російського газу територією України.

Танкери, що перевозять скраплений природний газ (СПГ), змінюють курс в Атлантиці та прямують до Європи, оскільки вантажовласники прагнуть отримати прибуток від удару по ринку через припинення транзиту російського газу територією України, пише Financial Times.

Згідно з даними компанії ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), щонайменше сім вантажів СПГ, які відправляються зі США, різко повернули зі свого початкового маршруту та попрямували на північ.

Шість кораблів прямували до мису Доброї Надії та Азії, а ще одне прямувало до Колумбії, але зараз усі прямують до європейських портів, свідчать дані.

Деякі кораблі «зробили кілька досить різких розворотів у своєму напрямку», сказав Алекс Фролі, аналітик ринку СПГ в ICIS. «Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних поворотів».

Перенаправлення свідчать, як європейський ринок поставок газу все ще перебудовується через майже трирічну війну Росії з Україною. Видання зазначає, що Росія припинила транзит газу через територію України на початку місяця, тоді як холодна погода виснажує європейські сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи 2022 року.

Європейські ціни залишаються високими через закінчення терміну дії цієї транзитної угоди.

Зростання цін відкриває можливості для отримання більших прибутків для компаній і трейдерів порівняно з відправленням своїх вантажів до Азії, де і попит, і ціни нижчі.

За оцінками компанії Spark Commodities, відправлення вантажів СПГ із США в січні до Європи, а не до Азії, призведе до збільшення прибутку на вантаж на 5,3 мільйона доларів.

Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу, оскільки вона виснажує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59% станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Похолодання сприяло швидшому використанню газу.

Якщо взимку обсяги сховищ будуть значно вичерпані, влітку Європа може зіткнутися з підвищенням цін на газ для оплати відновлення запасів.