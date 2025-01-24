На Львівщині СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар по казармах

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала курсантку військового інституту, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку фсб, яка хотіла навести ракетний удар рф по одному з військових інститутів України", — ідеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, курсантка навчалася в одному із військових інститутів Львівської області і співпрацювала з російськими спецслужбами. За "злив" інформації дівчині обіцяли грошову винагороду. Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу.

Фото: СБУ

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати !цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.