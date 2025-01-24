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У цьому році кількість загиблих на водних об’єктах України вже сягнула 28 осіб

Водночас вдалося врятувати 20 людей, серед яких семеро дітей. Рятувальники нагадали правила безпеки на воді взимку.

У цьому році кількість загиблих на водних об’єктах України вже сягнула 28 осіб
Фото: ДСНС

У 2025 році кількість загиблих на водних об’єктах України вже сягнула 28 осіб, що на три більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє ДСНС. 

Водночас вдалося врятувати 20 людей, серед яких семеро дітей.

“Тільки за минулу добу в Україні загинули двоє дорослих. На щастя, серед дітей жертв немає”, – повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Він наголосив, що вихід на лід наразі категорично заборонений. Більшість водойм не встигли замерзнути, що створює значний ризик провалитися під кригу. 

«Особливо це стосується рибалок, які ігнорують попередження, а також дітей, – наголосив речник ДСНС. – Батьки повинні пояснити дітям, що лід наразі крихкий, і перебування на ньому не просто небезпечне, а заборонене».

Для безпеки рибалкам та іншим відвідувачам водойм узимку рекомендується:

  • обов’язково мати при собі мотузку довжиною 12-15 метрів;
  • уникати скупчення великих груп людей в одному місці;
  • не пробивати багато лунок поруч одна з одною;
  • уникати риболовлі поблизу ополонок або далеко від берега;
  • не виходити на лід наодинці – поруч має бути людина, яка у разі необхідності зможе покликати на допомогу або надати її самостійно.

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