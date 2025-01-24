Сем Альтман заявив, що нова модель ChatGPT буде безоплатною

Раніше Альтман анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю.

Генеральний директор корпорації OpenAI Сем Альтман заявив, що нова модель ChatGPT o3-mini стане безоплатною для користувачів, передає Інтерфакс-Україна.

"Великі новини: безплатний рівень ChatGPT отримає o3-mini! (і рівень plus отримає масу використання o3-mini)", – написав він у соцмережі Х.

Раніше Альтман анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю – o3 mini. Вона має стати значно розумнішою за попередню модель o1 mini.