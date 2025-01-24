Форум у Давосі: стриманий оптимізм на тлі повної невизначеності

Світовий економічний форум в Давосі 20–24 січня цього року присвятили світовим викликам в добу штучного інтелекту, біотехнологій і криптовалют, але його звичний перебіг перекреслила бурхлива поява нового президента США Дональда Трампа з його непересічною критичною позицією, вказівками, що, де, коли й кому треба робити в сучасному світі. Тож фокус обговорень змістився в бік потенційних наслідків його неприємних, хоч і очікуваних рішень.

Фото: EPA/UPG Учасники форуму вишикувалися біля входу в Конгрес-хол перед початком 55-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 23 січня 2025 р.

Вийшовши зі складу, здавалося, таких непорушних масштабних міжнародних проєктів, як Всесвітня організація охорони здоров'я і Паризька кліматична угода, Трамп також переказав щирі вітання Європі з Вашингтона й побажав якнайшвидше перейти на самоокупність. То що буде далі? Як понуро відкоментував у давоській промові канцлер Німеччини Олаф Шольц, за нових умов Європа повинна стати самостійнішою, задля чого доведеться тримати голову в холоді.

Тож неполітичний порядок денний зібрання в Давосі (світові ризики в добу штучного інтелекту, блокчейну, біотехнологій і криптовалют) тихо сплинув на манівці. Його замінило одвічне запитання: «Якщо ми вже такі розумні (навіть без ШІ), то чому ми досі такі бідні?».

Насправді це виглядає смішно. Євроспільнота запитує сама в себе про очевидні речі. Якщо ЄС десятиліттями не розбудовував європейську оборонну промисловість, чому європейців так дивує нинішня залежність від американських корпорацій у збройній сфері? І якщо ЄС вже має закуповувати військову техніку у США, чому досі не об’єднав закупівлі на рівні блоку?

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час промови на форумі

Давос показав, що без американської допомоги європейців очікують вкрай складні часи. Найближчим часом ЄС доведеться пройти перевірку на міцність, насамперед, у сфері безпеки. Європа, що сотні разів клялася у відданості Україні, обіцяла допомагати стільки, скільки доведеться, ймовірно, змушена буде покладатися лише на власні сили.

У нервовому збудженні учасники Давосу дискутували майбутню роль Європи в світі. Як цитували в залі Дарона Ацемоглу, одного із трьох нинішніх лауреатів Нобелівської премії з економіки: у довгостроковій перспективі шлях до процвітання лежить через сильні, надійні інституції... Саме так! Для цього китайці з росіянами повним ходом розбудовують БРІКС на противагу “великій сімці”, зловтішаючись над економічними санкціями проти Росії.

Усі з сумом зрозуміли, що палкими закликами поважних гостей з Банкової у Давосі (“Європа має стати чільним світовим гравцем!”) вже нікого не здивуєш. Тим паче, не врятуєш, маючи у розпорядженні нестабільну континентальну економіку і брак фінансових ресурсів, а особливо покладаючись на запевнення американців у пріоритетності трансатлантичної співпраці.

Фото: EPA/UPG Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови на форумі

Як сказала в Давосі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, свобода від російського газу мала свою ціною, “домогосподарства і підприємства зіткнулися с захмарними видатками на електроенергію”. Її стурбованість поділив міністр економіки Німеччини — на сьогодні його країна стає занадто залежною від американських енергоносіїв.

Лестощі в Давосі президента Володимира Зеленського про особливу роль Європи у війні з росіянами, може, когось з євроеліти ще й тішать. Але все більше вони скидаються на ілюзії.

Фото: ОПУ Виступ президента Володимира Зеленського під час форуму в Давосі 20205.

Відрив більшості європейських політиків від реалій не може не дивувати. Головна тенденція їхніх оцінок — самонавіювання. Як лунало у виступах в Альпах, “ми ще сильні, витривалі, але ми маємо стати кращими, більш конкурентоспроможними”. Тому, мовляв, ми не боїмося майбутніх торгівельних війн ЄС з США (справді, це було б повним безглуздям).

На повному серйозі в кулуарах жваво обговорюють плани про введення сотень тисяч миротворців до України, забуваючи при цьому, що збройні сили європейських держав фізично не здатні зібрати такий контингент.

Європа має розібратися з собою сама. Настає суворий час, коли кожен виступає сам за себе, кожен веде власну гру. Лідером стає не той, хто формально обраний демократичними процедурами на політичний Олімп в Брюсселі. А не той, хто поділяє європейські цінності і палко закликає до солідарності. Справжній лідер — той, на кого орієнтуються інші. І це вже не важковаговики на кшталт Німеччини…

Сьогодні це — Східна Європа, що йде у відрив. Вперед висуваються ті, кого вчора ще в Берліні і в Парижі поблажливо вважали “братами нашими меншими” чи аутсайдерами, що начебто безнадійно відстали від паровоза. Крапки над “і” розставила війна.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час двосторонньої зустрічі в Давосі.

Насамперед, погляньмо на сучасну Польщу. Ще кілька років тому їй слізно співчували щодо сотень тисяч прийнятих українських біженців і вимушених колосальних фінансових видатків на їх утримання. Тепер порівняймо і переконаймося: стрімке піднесення польської економіки вдалося досягти завдяки залученню якісної та дешевої робочої сили з України.

Другим оком накиньмо на одіозних “євродисидентів” — прем'єр-міністра Угорщини Орбана і прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, що заздалегідь пообіцяли накласти вето в разі необхідності на вступ України до ЄС. Як з іронією знущається Орбан: “Мені Євросоюз нагадує СРСР”. Днями він додав: але за підтримки друга Трампа, ми продовжимо операцію з “окупації Брюсселя”, натякаючи на швидку поразку глобалістів в Європейській Співдружності. Тепер він договорився вже до того, що світ з нетерпінням чекає не на “перебудову”, а на зміну світового устрою — перехід із західноцентричного на багатополярний світ.

Як приклад, попри антиросійські економічні санкції, всупереч європейському здоровому глузду, “Росатом” продовжує повним ходом розбудовувати стару радянську АЕС за 100 км від Будапешта по Дунаю. Після введення в дію двох нових ядерних реакторів потужність станції зросте з 2 тис. мегават до 4,4 тис. мегават. За умов енергодефіциту в Європі, демпінгуючи, угорці за п'ять років заллють дешевою електроенергією пів Європи.

Фото: EPA/UPG

Інший друг Орбана — Роберт Фіцо — вдруге за пів року збирається до Москви, ігноруючи міжнародну ізоляцію Путіна. Цього разу Фіцо поїде почесним гостем параду на Червоній площі до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Неприємна новина для НАТО: прем'єр Словаччини назвав візит “особистим обов'язком” подякувати Червоній армії за спасіння Словаччини в минулій війні.

До дострокових парламентських виборів у Німеччині залишився лише місяць. На зміну соціал-демократів можуть прийти християнські демократи. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі голова ХДС Фрідріх Мерц заявив про готовність зустрітися з Трампом “якнайшвидше”. Хоч обумовив це визнанням: “Як тільки у нас буде спільна європейська позиція, нас будуть сприймати як сильного партнера”.

Трамп увірвався до Давоса як потужний буревій, що давно все врахував. Виступ президента США по відеозв'язку викликав серед учасників Форуму неабиякий ажіотаж і збентеження. На тлі того, що в розпал війни Дональд Трамп пообіцяв вивести 20 тисяч американських військовослужбовців із баз в Європі (залишивши 80 тисяч), президент США повідомив присутнім у Давосі, що ближчим часом хоче зустрітися з Путіним особисто для припинення війни.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп під час відеопромови на форумі

Як бізнесмен Трамп поставив слушне питання: на які кошти Росія веде війну та як зменшити ці джерела? Одне з них — за рахунок високих цін на нафту в світі. Американець звернувся до Саудівської Аравії і ОПЕК не з проханням, а з вимогою збити світові ціни на “чорне золото”.

Окремо Трамп звернувся до китайців з наполегливим проханням: якщо втручатися, то не підтримувати росіян у війні. Широким жестом він пообіцяв скоротити ядерні арсеналу США, РФ і Китаю. Ультимативна риторика лідера вільного світу не змінилася, вона рясніла фразами “вам потрібно”, “ви мусите”. Невідомо, яким країнам сподобається таке звернення. Залишилося зрозуміти, якими інструментами володіють США для тиску на Росію.

А поки Європа є слабким партнером, пасе задніх і займається самозаколисуванням в Давосі (“ми повинні стати більш конкурентоспроможними та витривалими”), політичним гольфстрімом її зносить на глобальний маргінес.

Фото: EPA/UPG

Та й сам Давос як місце проведення Світового економічного форуму втрачає свою вагу. Він девальвує. Раніше це був впливовий глобальний майданчик — центр ухвалення світових рішень. Нині ж через інавгурацію Трампа в ньому не брали участь американці на гідному рівні, зі зрозумілих причин організатори Давоса не запрошують Росію з 2022 року, китайці надіслали офіційну делегацію на чолі всього лише з віце-прем'єр-міністром. Давос перетворюється на респектабельну, суто європейську тусовку. А це вже зовсім інша історія.

Сьогодні в ЄС немає десяти років, щоб займатися медитаціями. Він повинен пройти через катарсис, відмовитися від ілюзій, очиститися від безпідставних очікувань. Як вважає колишній єврокомісар Жозеп Боррель, стан Євросоюзу крихкий, і конфлікт між РФ та Україною став сигналом до пробудження для ЄС. “Та мова йде не лише про те, щоб прокинутися, а про те, щоб встати і почати працювати”. Бо інакше, ЄС може заплатити значно вищу ціну за політичну недалекоглядність.