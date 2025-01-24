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Бельгійська поліція попередила теракт у мечеті

Нападником мав стати 14-річний юнак з праворадикальними поглядами.

Бельгійська поліція попередила теракт у мечеті
Мусульмани у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

У Бельгії правоохоронцям вдалося затримати терориста за день до запланованої ним атаки на ісламську культову споруду.

Як пише Deutsche Welle, 14-річний юнак, який належить до одного з праворадикальних рухів, у п'ятницю, що є днем спільної молитви для мусульман, готував терористичний напад на мечеть, де мали зібратися віряни. Нападника вдалося затримати під час рейду на його помешкання, в ході арешту було вилучено зброю.

Міністр юстиції Бельгії Пол ван Тігхельт заявив, що за останні два роки третина осіб, яких спецслужби визначили як потенційних терористів, були неповнолітніми. Урядовець пов'язує радикалізацію молоді з "промиванням мізків" у соціальних мережах.

Загалом поліція та служба безпеки Бельгії здійснюють нагляд за близько 600 особами, яких звинувачують в екстремізмі.   

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