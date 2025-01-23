Трамп повторно визнав хуситів терористичною організацією

У відповідь на атаки по комерційних суднах та американських військових у Червоному морі.

Президент США Дональд Трамп своїм указом вніс єменських хуситів, офіційна назва руху яких звучить як "Ансар Аллах", до списку "закордонних терористичних організацій".

Як пише Reuters, це стало відповіддю на регулярні атаки з боку хуситів по комерційних та військових суднах у Червоному морі. З листопада 2023 року "у знак солідарності з палестинцями" терористи понад 100 разів обстрілювали кораблі, потопили два з них та вбили щонайменше чотирьох моряків.

На початку свого президентського терміну Джо Байден прибрав хуситів зі списку терористів "для вирішення гуманітарних питань у Ємені". Указ Трампа повертає статус, який, як стверджують благодійні організації, ускладнить надсилання єменському цивільному населенню гуманітарних вантажів із продуктами харчування, ліками та паливом.