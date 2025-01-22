Трамп підписав указ щодо закриття південного кордону для нелегальних мігрантів

Також Трамп доручив відповідним структурам репатріювати та вивозити нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які здійснюють вторгнення до США через південний кордон.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

“Штати, такі як Великий штат Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення під час адміністрації Байдена, але він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в’їжджали до Сполучених Штатів, вторгалися в їхні громади та накладали мільярди доларів на витрати на державні та місцеві органи влади”, - йдеться у повідомленні.

Отже, Дональд Трамп наказав Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для негайної відсічі, репатріювати та вивозити нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.

Також Трамп ще більше обмежив доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б будь-якому нелегальному іноземцю, залученому до вторгнення через південний кордон США, залишатися в Сполучених Штатах, наприклад отримати притулок.