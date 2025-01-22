Пісторіус: у 2029-2030 роках Путін зможе реформувати армію і теоретично буде готовий атакувати інші країни, зокрема, НАТО

Росія армія зростає як чисельно, так і у технічному плану - у РФ виробляють багато танків і літаків.

Експерти уважно стежать за зростанням військового потенціалу Росії. За їхньою оцінкою, у 2029-2030 роках російський Володимир Путін зможе реформувати свої збройні сили та теоретично буде готовий атакувати інші країни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який перебуває з візитом у Литві, передає Delfi.

Пісторіус наголосив, що до цього часу потрібно бути готовим.

«Всі військові експерти, які спостерігають за Росією, дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там дуже розвинена військова промисловість, виробляється багато танків і літаків. Це означає, що російська армія зростає. До 2026 року вони збільшаться до 1,5 млн солдатів. Ми стежимо за цим дуже уважно і з занепокоєнням. Експерти також вважають, що В. Путін у 2029-2030 роках може реформувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого (теоретично) напади на інші країни, у тому числі навіть на країни НАТО», - сказав німецький міністр.

Пісторіус додав, що необхідно до цього часу забезпечити «нашу обороноздатність» і що «це завдання, звичайно, варте і часу, і грошей».

Тим часом у Литві триває розміщення німецької бригади, про яке говорили ще у 2022 році. За словами Пісторіуса, кількість перекинутих німецьких солдатів зростає паралельно із розбудовою в країні інфраструктури для бригади.