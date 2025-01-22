Екскомандира 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» відправили під варту

Суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину, повідомило «Суспільне».
Рюмшина відправили під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.
За час командування підозрюваного самовільне залишення частини у 155-ій бригаді стало масовим.
- Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 15-ої бригади понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці.
- Підтвердив випадки дезертирства і французький Генштаб.
- У Генштабі ЗСУ, коментуючи інформацію, сказали, що робота над усуненням "недоліків" тривала і до публікацій.
- Тоді командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав «непросту ситуацію із СЗЧ» у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
- 8 січня ДБР у Рівненській області затримало командира однієї з рот бригади «Анна Київська», якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.