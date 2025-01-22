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Екскомандира 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» відправили під варту

Суд передбачив і альтернативу – внесення застави у розмірі 90 млн грн.

Екскомандира 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» відправили під варту
ізолятор
Фото: Макс Требухов

Суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину, повідомило «Суспільне».

Рюмшина відправили під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

За час командування підозрюваного самовільне залишення частини у 155-ій бригаді стало масовим.

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