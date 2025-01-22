За три дні СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань

Упродовж трьох днів співробітники СБУ спільно з іншими правооохоронними органами провели понад 150 спецоперацій і затримань.
Про це інформує СБУ.
"Служба безпеки України спільно з партнерами з інших правоохоронних органів задля протидії злочинам, що становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави, провела серію масштабних реалізацій і затримань упродовж 18-20 січня", — ідеться у повідомленні.
За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них — затримали.
Зокрема, за матеріалами СБУ повідомлено про підозру:
- 19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;
- 39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;
- 63 особам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні «ухилянтських схем» та в організації незаконного перетину кордону;
- 7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;
- 24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;
- 7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.
Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.
- Сьогодні Служба безпеки і Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли в Україні.