Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСуспільствоЖиття

За три дні СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань

Понад 220 фігурантів отримали підозри, 85 із них — затримали. 

За три дні СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань
Фото: СБУ

Упродовж трьох днів співробітники СБУ спільно з іншими правооохоронними органами провели понад 150 спецоперацій і затримань.

Про це інформує СБУ. 

"Служба безпеки України спільно з партнерами з інших правоохоронних органів задля протидії злочинам, що становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави, провела серію масштабних реалізацій і затримань упродовж 18-20 січня", — ідеться у повідомленні. 

За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них — затримали. 

Зокрема, за матеріалами СБУ повідомлено про підозру:

  • 19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;
  • 39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;
  • 63 особам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні «ухилянтських схем» та в організації незаконного перетину кордону;
  • 7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;
  • 24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;
  • 7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies