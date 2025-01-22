Протягом 2022-2024 років ділки переправили до Росії продукції на суму 1,8 млн доларів США.

Викрили керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з РФ

СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією. Підприємство із 2022 по 2024 роки переправило до Росії продукції на суму 1,8 млн доларів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

Представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.Для прихованого переправлення українського товару до РФ фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.

Продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до Росії.

Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».

Від початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.До початку повномасштабного вторгнення українська компанія торгувала з РФ без посередників, тобто залучення іноземної фірми було лише способом обійти заборону на торгівлю з державою-агресором.

Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Фото: Офіс генпрокурора Переписка українських підприємцівіз російськими клієнтами

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі керівнику черкаського підприємства обрано запобіжний захід - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 1 млн 211 тис грн.