Він організовував перевезення своїх “клієнтів” до українсько-молдовського кордону мікроавтобусом.

Держприкордонслужба повідомила про затримання в Одеській області іноземця-організатора схеми переправлення чоловіків за кордон.

Громадянин Болгарії разом із поплічниками за 10 тисяч доларів виготовляв фальшиві паспорти іноземних держав і організовував перевезення своїх “клієнтів” до українсько-молдовського кордону мікроавтобусом.

Затримання відбулося поблизу міста Болград, саме в ході надання чергового “пакету послуг”. Під час обшуків вилучено мікроавтобус, $10 тисяч, фальшиві документи та мобільні телефони.

Організатору повідомлено про підозру. Триває збір доказів щодо спільників.

“Заходи проводилися спільно зі співробітниками Нацполіції, прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців ДОЗОРу”, ‒ зазначили прикордонники.

В Одеській області викрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Один з ймовірних учасників схеми перебуває в Одеському СІЗО за аналогічні злочини.