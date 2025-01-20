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На Одещині затримали болгарина, який переправляв ухилянтів за кордон

Він організовував перевезення своїх “клієнтів” до українсько-молдовського кордону мікроавтобусом.

На Одещині затримали болгарина, який переправляв ухилянтів за кордон

Держприкордонслужба повідомила про затримання в Одеській області іноземця-організатора схеми переправлення чоловіків за кордон.

Громадянин Болгарії разом із поплічниками за 10 тисяч доларів виготовляв фальшиві паспорти іноземних держав і організовував перевезення своїх “клієнтів” до українсько-молдовського кордону мікроавтобусом.

Затримання відбулося поблизу міста Болград, саме в ході надання чергового “пакету послуг”. Під час обшуків вилучено мікроавтобус, $10 тисяч, фальшиві документи та мобільні телефони. 

Організатору повідомлено про підозру. Триває збір доказів щодо спільників. 

“Заходи проводилися спільно зі співробітниками Нацполіції, прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців ДОЗОРу”, ‒ зазначили прикордонники.

В Одеській області викрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Один з ймовірних учасників схеми перебуває в Одеському СІЗО за аналогічні злочини.

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