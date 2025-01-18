Судитимуть ділка, який ввіз до України товари ніби для Нацгвардії, а насправді – на продаж

Він імпортував на митну територію України 4,7 тис захисних шоломів, 3 тис балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис бронежилетів.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який ввіз на митну територію України товари військового призначення як гуманітарну допомогу і торгував ними.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, йому інкриміновано шахрайство з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 КК України).

Зазначається, що обвинувачений у травні-червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував на митну територію України 4,7 тис захисних шоломів, 3 тис балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис бронежилетів.

Він хотів незаконно отримати податкові пільги. При цьому він порушив порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як підставу для пільг та звільнення від державного експортного контролю керівник товариства надав митним органам підроблені гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги – військової частини Нацгвардії України, згідно яким ввезені товари призначалися цій військовій частині.

Проте насправді імпортовані захисні шоломи, балістичні плити та бронежилети військовій частині передані не були, а реалізувалися в магазині в Києві та через інтернет. Товари під час обшуку вилучили та арештували.