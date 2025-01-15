Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаПраво

На Буковині до схеми переправлення ухилянтів за кордон залучили підлітків

Чоловіків прикордонники затримали за кількасот метрів до досягнення мети.

На Буковині до схеми переправлення ухилянтів за кордон залучили підлітків
Фото: Держприкордонслужба

У Чернівецькій області організатори схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон залучили до неї підлітків. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Місцевими стежками у бік державного кордону двоє юнаків, 15 та 16 років, вели двох потенційних порушників”, ‒ зазначають прикордонники. 

Вони попередньо отримали від нього “подяку” в розмірі 9 000 доларів. 

“Її та “звіт” про роботу мали надати головному організатору. Чоловіків прикордонники затримали за кількасот метрів до досягнення мети”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Щодо порушників склали адміністративні протоколи, також встановлюється місцезнаходження організатора схеми.

  • Вчора стало відомо, що військовослужбовці Чопського загону затримали дві групи українців, які планували незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Обидва рази правопорушників зупинили на ділянці відділення "Паладь Комарівці".
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies