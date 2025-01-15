На Буковині до схеми переправлення ухилянтів за кордон залучили підлітків

У Чернівецькій області організатори схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон залучили до неї підлітків.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
“Місцевими стежками у бік державного кордону двоє юнаків, 15 та 16 років, вели двох потенційних порушників”, ‒ зазначають прикордонники.
Вони попередньо отримали від нього “подяку” в розмірі 9 000 доларів.
“Її та “звіт” про роботу мали надати головному організатору. Чоловіків прикордонники затримали за кількасот метрів до досягнення мети”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Щодо порушників склали адміністративні протоколи, також встановлюється місцезнаходження організатора схеми.
- Вчора стало відомо, що військовослужбовці Чопського загону затримали дві групи українців, які планували незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Обидва рази правопорушників зупинили на ділянці відділення "Паладь Комарівці".