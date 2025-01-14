Сумська ОВА: прориву ворогом державного кордону не відбулося

Інформація щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи у Сумській області не підтверджується.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу”, - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що протягом останнього місяця фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Втім, всі ці ДРГ знищуються Силами оборони України.
- На початку січня у ДПСУ заявили, що не фіксували прорив кордону росіянами на Чернігівщині.
- Торік у грудні Сумська обласна військова адміністрація теж заперечила прорив кордону росіянами. Там сказали, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.