В транспортному засобі чоловіка виявили стартовий пістолет та набої до нього.

Поліція затримала підозрюваного у нападі на працівників ТЦК харків’янина

Поліцейські затримали харків’янина, якого підозрюють у нападі на працівників ТЦК, яке сталось вчора, 13 січня.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, що перевозив мобілізованих осіб. З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили особу одного з підозрюваних у нападі - це 49-річний чоловік. В його транспортному засобі виявили та вилучили стартовий пістолет та набої до нього.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до вчинення злочину.