Майор Козак: військовозобов'язані перед мобілізацією мають до 2 місяців на залагодження побутових питань

Але це в разі, якщо вони не є порушниками.

Заступниця начальника РТЦК та СП міста Києва майор Лариса Козак сказала, що їй невідомі випадки, коли військовозобов'язаним забороняли передати ключі або поспілкуватися з близьким людьми. Коментуючи нещодавню заяву чоловіка, який стверджував, що йому в навчальному центрі "Десна" нібито шість днів не давали нікому передати ключі від квартири з котом, майор сказала, що для вирішення побутових питань кожному військовозобов'язаному дають час.

Але це передбачено для тих, хто прийшов до ТЦК без порушення. Такі військовозобов'язані мають два місяці.

"Для громадян, які доставлені порушниками, також можливості нема", – пояснила Козак.

Вона наголосила, що в разі потреби до ТЦК можуть прибути і родичі, і адвокати.