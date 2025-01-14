У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції

За непокору працівникам поліції та ТЦК затримати можуть на час до трьох годин, а за чинення супротиву – на три доби.

На законодавчому рівні поліцейським та співробітникам територіальних центрів комплектування дозволені розшук громадян, які ухиляються від військового обліку і обов'язку. Це включає і затримання та доставлення до ТЦК громадян, які порушили правила обліку, нагадала на пресконфереції в "Інтерфакс-Україна" заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак.

Коментуючи відео із так званою бусифікацією, коли військовозобов'язаних чоловіків затримували, аби доставити в ТЦК, майор Козак зазначила, що це були випадки, коли розшукуваним громадянам пропонували добровільно прибути до ТЦК для оновлення даних. А якщо вони чинили "злісну непокору" поліцію або ТЦК, то такого громадянина можуть затримати відповідно до законодавства на час до трьох годин.

"У разі, якщо громадянин чинить непокору з застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною – це була непокора, адміністративний протокол про затримання", – пояснила вона.

Козак зазначила, що затримання і штрафування – це не стільки про мобілізацію, скільки про усунення порушень, які ігнорують правила військового обліку.