Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян
ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни заявляють про масштабні пожежі в Казані та Енгельсі після атаки дронів

Росавіація обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.

​Росіяни заявляють про масштабні пожежі в Казані та Енгельсі після атаки дронів
Пожежа в Енгельсі (архівне фото)
Фото: Telegram

Російська місцева влада та ЗМІ заявляють про атаку українських безпілотників на Казань (Татарстан) та Енгельс Саратовської області вранці 14 січня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Місцеві жителі та телеграм-канали повідомляли про велику пожежу в районі заводу "Казань Оргсінтез" – виробника пластиків високої міцності. Mash та Baza пишуть, що українські безпілотники "спробували атакувати" завод, на територію якого впали уламки, публікуючи при цьому відео сильної пожежі.

Влада Татарстану стверджує, що внаслідок атаки дронів у передмісті Казані спалахнула газова цистерна, яку вже загасили. Наразі в аеропорту Казані запровадили тимчасові обмеження. Росавіація також обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.

В Енгельсі безпілотники атакували промисловий об’єкт, почалася пожежа. Місцеві жителі розповіли, що після удару спалахнула нафтобаза. Голова регіону Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки "пошкоджене промислове підприємство". Яке саме, він не уточнив. Раніше "промисловим підприємством" Бусаргін називав і нафтобазу Росрезерву, яку атакували українські безпілотники тиждень тому. Під час гасіння пожежі загинули двоє співробітників МНС.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявляв, що в регіоні в ніч проти вівторка було збито 17 українських безпілотників. У Тульській області звітують про збиття 16 дронів, у Ростовській – 14. Про наслідки не повідомляється.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російська ППО все більше показує нездатність захистити стратегічні об'єкти РФ

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies