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ЦПД: російська ППО не здатна захистити стратегічні об‘єкти РФ

Також росіяни приховують реальні втрати РЛС та пускових С300/С400.

ЦПД: російська ППО не здатна захистити стратегічні об‘єкти РФ
Фото: змі окупантів

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляє, що російська ППО все більше показує нездатність захистити стратегічні об'єкти РФ. 

"російська ППО все більше пробивається і виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви", — ідеться у повідомленні Коваленка. 

Керівник ЦПД додає, що "це ж ще протистояння з НАТО не почалося, ще Томагавки не літали". Також, Коваленко підкреслює, що росіяни приховують кількість знищених РЛС та пускових С300/С400 та Панцирь-С1. 

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