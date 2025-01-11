Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляє, що російська ППО все більше показує нездатність захистити стратегічні об'єкти РФ.

"російська ППО все більше пробивається і виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Керівник ЦПД додає, що "це ж ще протистояння з НАТО не почалося, ще Томагавки не літали". Також, Коваленко підкреслює, що росіяни приховують кількість знищених РЛС та пускових С300/С400 та Панцирь-С1.