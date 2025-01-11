10 січня російська армія завдала комбінованого удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це інформує ДСНС України.

Унаслідок комбінованого обстрілу армією РФ у Костянтинівці було пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля, а також виникло загоряння одного з приватних житлових будинків. Також поранень зазнала одна людина. На місці події рятувальники локалізували горіння покрівлі та перекриття будинку, але через повторний обстріл й загрозу життю та здоров'ю особового складу, були вимушені припинити гасіння пожежі.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі і численні приватні будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки.

У Лимані пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля; у Миколаївці пошкоджено 5 будинків.

У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 склади.