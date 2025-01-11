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Сили ППО вночі знищили 47 "шахедів", які атакували Україну

Ще 27 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Сили ППО вночі знищили 47 "шахедів", які атакували Україну
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 11 січня РФ запустила по Україні 74 ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До повітряного нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях", — повідомляють у ВПС.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Фото: повітряні сили

27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

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