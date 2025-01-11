Нідерландам вдалося заморозити значно менше російських активів, ніж повідомляли рік тому

Міністерство закордонних справ Нідерландів визнало, що країні не вдалося виконати свою обіцянку річної давнини щодо заморожування 660 мільйонів євро російських активів.

Як пише "Укрінформ", реальна сума станом на 1 липня 2024 року виявилася у шість разів меншою, а згодом з'ясувалося, що решту грошей вже не можна вилучити через зміни, що відбулися у структурі власності.

Дві компанії, назви яких у нідерландському уряді не розкривають, посилаючись на конфіденційність, встигли прибрати від керування підсанкційних осіб. Бюро оцінки інвестицій визнало їх такими, що не підпадають під обмеження, застосовані Євросоюзом щодо російського капіталу.