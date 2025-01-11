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У Росії та окупованому Криму говорять про масовану атаку БПЛА

Цілями могли бути Чорноморський флот та "Турецький потік".

У Росії та окупованому Криму говорять про масовану атаку БПЛА
Фото: Анатолій Гаєвський, «Повернись живим»

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про відбиття масованої атаки ударних безпілотників у багатьох регіонах РФ та окупованому Криму.

Вибухи лунали у Севастополі та Керчі, з боку Краснодарського краю було зафіксовано засоби ураження в районі Тамані. Найбільша концентрація БПЛА, судячи з усього, була у Новоросійську, де базується після втечі з Криму Чорноморський флот, та Анапі, де виходить у море газопровід "Турецький потік" - фактично остання труба, якою російський газ потрапляє в Європу після зупинки транзиту Україною. Попередньо є пошкодження російських суден.

Також про безпілотники та роботу ППО пишуть жителі Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей.

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