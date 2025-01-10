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На Київщині внаслідок пожежі загинули люди

Під час локалізації пожежі бійці ДСНС виявили тіла чоловіка та двох жінок.

На Київщині внаслідок пожежі загинули люди
На Київщині внаслідок пожежі загинули люди
Фото: Поліція Київської області

Сьогодні вдень, 10 січня, сталась пожежа з жертвами в місті Ірпінь Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Уточнюється, що пожежа сталась у приватному будинку. Рятувальники оперативно локалізували та загасили вогонь, під час локалізації пожежі бійці ДСНС виявили тіла чоловіка та двох жінок.

Остаточні результати щодо причини займання до поліції нададуть працівники ДСНС.

Support LB.ua

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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