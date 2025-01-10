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Росіяни атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області дронами та з важкої артилерії

Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків.

Росіяни атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області дронами та з важкої артилерії
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район з важкої артилерієї та БпЛА. Скидали з дронів боєприпаси.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через обстріли у РФ у Нікополі постраждали двоє чоловіків – 46 та 74 років. Також пошкоджені 3 підприємства та 5 приватних осель. Понівечені господарські споруди, з десяток гаражів, авто. Побиті лінії електропередач і газогін. 

Вибухи також було чутно у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Атаковані там населені пункти фахівці обстежують. Без постраждалих.

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