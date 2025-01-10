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Генштаб: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак, ще 19 боєзіткнень тривають

Від початку доби на фронті відбулося 166 боєзіткнень.

Генштаб: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак, ще 19 боєзіткнень тривають
війна з РФ
Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці.

За інформацією Генштабу, від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема, Олександрівка, Стара Гута, Есмань Сумської області; Леміщине, Тимофіївка Харківської області; Леонівка Чернігівської області.

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення закінчилося, ще сім – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 32 рази поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції наших військ.

Сили оборони відбили 22 атаки росіян поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк. Дотепер точаться ще два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новополтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще вісім атак тривають. Противник здійснив понад 160 обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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