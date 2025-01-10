Відро яєць, $6000 і кіт: Укрзалізниця опублікувала топ неочікуваних забутих пасажирами предметів у минулому році

Залізничники закликали перевіряти, чи все принесене в поїзд ви забрали з собою.

Укрзалізниця поділилася топом неочікуваних забутих пасажирами торік предметів. Зокрема, хтось забув кота.

Також забули коробку з живими метеликами. В УЗ запевнили, що жоден з них не постраждав.

Серед забутих пасажирами предметів опинилися і лук для стрільби, відро з яйцями, електрична м'ясорубка. Були й коштовні втрати – діамантовий хрест із ланцюжком і гаманець із $6000.

"Загалом минулого року пасажири Укрзалізниці 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків загублені речі знаходяться й повертаються пасажирам", – повідомили залізничники.

В Укрзалізниці закликали пасажирів перевіряти перед виходом з поїзда наявність цінних речей: "навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток, шуруповертів...".

Ті, хто все ж забув щось у поїзді, можуть оформити звернення на сайті.