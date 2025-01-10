Фінляндія передала українським рятувальникам допомогу із резервних запасів ЄС

Фінляндія на прохання Києва вперше доставила Україні матеріальну допомогу зі своїх запасів для готовності до надзвичайних ситуацій RescEU, профінансованих Євросоюзом.
Про це повідомляє видання Yle з посиланням на міністерство оборони Фінляндії.
Дві вантажівки із захисним обладнанням та приладами хімічної розвідки, прибули до України на початку січня. Їх передали українським рятувальникам.
“Ця допомога є частиною пакета, підготовленого Єврокомісією для підтримки готовності України. Частина матеріалів, що доставили зі складу фінських рятувальників, є багаторазовою, а частина призначена для одноразового використання з міркувань гігієни та безпеки”, ‒ йдеться у пресрелізі.
У фінському Міноборони уточнюють, що прохання про допомогу не пов'язане з раптовим зростанням хімічної або ядерної загрози, а з необхідністю підготуватися до різних ситуацій.
Детальніше про резерви готовності RescEU
Резерви готовності RescEU – це спільні стратегічні запаси, що фінансуються ЄС. Вони мобілізуються за рішенням Європейської Комісії в ситуаціях, коли власних ресурсів країни недостатньо, щоб впоратися з ситуацією. Вони призначені насамперед для країн-членів ЄС, але також доступні для десяти країн-учасниць Механізму цивільного захисту ЄС, які переважно є сусідами країн ЄС, серед яких є Україна.
Фінляндія має значний запас обладнання RescEU загальною вартістю 305 мільйонів євро.