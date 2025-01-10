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У ростовській та ленінградській областях РФ були атаковані замасковані воєнні об‘єкти, – ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації зазначив, що Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію.

У ростовській та ленінградській областях РФ були атаковані замасковані воєнні об‘єкти, – ЦПД
Фото: Телеграм / Андрій Коваленко

У ростовській та ленінградській областях РФ були атаковані замасковані воєнні об‘єкти, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Він зазначив, що Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію: “але відомо все”.

Тим часом у російських телеграм-каналах пишуть, що в селі Крим Ростовській області внаслідок атаки загорівся завод "ПластФактор" (нібито займається покриттям для підлог), а також повідомляють про вибухи і пожежу на площі 1 900 кв м в промзоні в місті Гатчина Ленінградської області. У телеграм-каналах пишуть, що горить завод із виробництва ацетону. 

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