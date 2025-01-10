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СБУ затримала жителя Херсону, який коригував ворожі удари по місту

Його завданням була фіксація наслідків російських "прильотів".

СБУ затримала жителя Херсону, який коригував ворожі удари по місту
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала 34-річного жителя Херсону, який наводив артилерійські удари росіян по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадник співпрацював із ворогом через спеціальний чат-бот російської розвідки. За матеріалами справи, він сам написав окупантам і запропонував співпрацю в обмін на гроші. 

Його завданням була фіксація наслідків російських "прильотів" по Херсону.

Після обстрілів чоловік виходив на місце влучання та пересилав у ворожий чат-бот координати локації і дані про масштаби руйнувань та постраждалих осіб. Росіяни використовували цю інформацію для підготовки нових та коригування повторних артударів по місту.

Під час розвідувальних вилазок по місту зрадник також відстежував пункти базування Сил оборони та орієнтовну кількість особового складу на місцях дислокації. Насамперед це стосувалося локацій блокпостів та опорних пунктів українських захисників на прибережній території міста.

Затримали ворожого поплічника поблизу його помешкання. При обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його злочинів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

  • Росіяни щодня атакують Херсон та область безпілотниками, обстрілюють КАБами та артилерією. Так, протягом минулої доби внаслідок російських ударів у Херсонській області загинула одна людина, 16 поранені.
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