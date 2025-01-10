За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб

Розпочалась 1052 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 55 авіаударів, скинувши 76 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6 000 обстрілів, з них 200 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2 408 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Вовчанські Хутори, Садовод, Григорівка, Хатнє, Піщане, Курилівка, Борівська Андріївка, Зелений Гай, Верхньокам’янське, Майське, Дружба, Щербинівка, Сергіївка, Андріївка, Торецьк, Костянтинівка, Темирівка, Велика Новосілка, Херсон.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вочанська.

наші війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вочанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка.

ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка.

наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив.

противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, тричі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів (в тому числі 19 - з РСЗВ) позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 86 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.