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Зеленський привітав з перемогою на виборах нового президента Лівану

Побажав миру усім народам Близького Сходу. 

Зеленський привітав з перемогою на виборах нового президента Лівану
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав генерала Джозефа Ауна з обранням президентом Ліванської Республіки.

Глава держави висловив побажання, щоб прихід Ауна на посаду "якомога швидше розв'язав затяжну внутрішньополітичну кризу в Лівані". Зеленський також написав, що зичить миру, стабільності та процвітання "дружньому ліванському народові та іншим народам Близького Сходу".

Президент розраховує на змістовну та конструктивну взаємодію з новим ліванським колегою та прагне, щоб вона відбувалася "на основі взаємної довіри та поваги до суверенітету і територіальної цілісності наших держав".

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