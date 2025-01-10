Зеленський привітав з перемогою на виборах нового президента Лівану

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав генерала Джозефа Ауна з обранням президентом Ліванської Республіки.

Глава держави висловив побажання, щоб прихід Ауна на посаду "якомога швидше розв'язав затяжну внутрішньополітичну кризу в Лівані". Зеленський також написав, що зичить миру, стабільності та процвітання "дружньому ліванському народові та іншим народам Близького Сходу".

Президент розраховує на змістовну та конструктивну взаємодію з новим ліванським колегою та прагне, щоб вона відбувалася "на основі взаємної довіри та поваги до суверенітету і територіальної цілісності наших держав".