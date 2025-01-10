Зеленський привітав з перемогою на виборах нового президента Лівану

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав генерала Джозефа Ауна з обранням президентом Ліванської Республіки.
Глава держави висловив побажання, щоб прихід Ауна на посаду "якомога швидше розв'язав затяжну внутрішньополітичну кризу в Лівані". Зеленський також написав, що зичить миру, стабільності та процвітання "дружньому ліванському народові та іншим народам Близького Сходу".
Президент розраховує на змістовну та конструктивну взаємодію з новим ліванським колегою та прагне, щоб вона відбувалася "на основі взаємної довіри та поваги до суверенітету і територіальної цілісності наших держав".
- Україна сподівається збільшити аграрний експорт в Ліван до 800 мільйонів доларів.
- Наприкінці листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", яке припинило наземну операцію ЦАХАЛ проти Лівану.