Зеленський прибув до Італії на зустріч із главою уряду Мелоні і президентом Матареллою

Лідери говоритимуть про відновлення України, обронну підтримку і санкції проти РФ.

Увечері 9 січня Володимир Зеленський прибув до Італії, передає «Європейська правда» з посиланням на слова речника глави держави Сергія Никифорова.

Тут заплановані зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Матареллою.

Зустріч із Мелоні має відбутися 9 січня, а з Матареллою – 10 січня.

Зеленський говоритиме із лідерами Італії про оборонну підтримку, Міжнародну конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку. Також говоритимуть про координацію міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантичну інтеграцію.

Ще однією темою стане обговорення співпраці у межах G7, зокрема, щодо санкцій проти Росії.

9 січня Зеленський також прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України.